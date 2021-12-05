قال حارس مرمى المنتخب المصري، محمد الشناوي، أن مباراة الجزائر لحساب اللقاء الأخير من دور المجموعات، سيكون بمثابة نهائي قبل الأوان..

وأضاف الشناوي في تصريحات له عقب مباراة السودان: “منتخب الجزائر، هو منتخب قوي والجميع يعلم أنه من بين المرشحين لنيل البطولة، وهم يحترموننا ونحن بدورنا نحترمهم”.

وعن المواجهة المرتقبة قال حارس مرمى منتخب مصر: “نتمنى أن تكون مباراة، وأوقع أن تكون قوية جدا، لتحديد متصدر المجموعة، فهذه المواجهة هي نهائي قبل الأوان”.

وأكد الشناوي على الروح الجماعية السائدة في المنتخب المصري، وقال: “لدينا فرقة جماعية وتنقلنا إلى قطر باسم مصر، وليس هناك لاعب أساسي وآخر احتياطي في المنتخب”.