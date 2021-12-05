حارس مرمى منتخب مصر: “مباراة الجزائر نهائي قبل الأوان”
قال حارس مرمى المنتخب المصري، محمد الشناوي، أن مباراة الجزائر لحساب اللقاء الأخير من دور المجموعات، سيكون بمثابة نهائي قبل الأوان..
وأضاف الشناوي في تصريحات له عقب مباراة السودان: “منتخب الجزائر، هو منتخب قوي والجميع يعلم أنه من بين المرشحين لنيل البطولة، وهم يحترموننا ونحن بدورنا نحترمهم”.
وعن المواجهة المرتقبة قال حارس مرمى منتخب مصر: “نتمنى أن تكون مباراة، وأوقع أن تكون قوية جدا، لتحديد متصدر المجموعة، فهذه المواجهة هي نهائي قبل الأوان”.
وأكد الشناوي على الروح الجماعية السائدة في المنتخب المصري، وقال: “لدينا فرقة جماعية وتنقلنا إلى قطر باسم مصر، وليس هناك لاعب أساسي وآخر احتياطي في المنتخب”.