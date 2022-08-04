حارس مرمى من كندا يُعزّز صفوف أشبال “الخضر”

يُجري المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 17 سنة مقابلات دور المجموعات للبطولة العربية، بِملعب “عبد الكريم كروم” بِبلدية سيق ولاية معسكر.

وكانت القرعة قد أوقعت أشبال “الخضر”، في فوج يضمّ فرق فلسطين والسودان والإمارات.

وتحتضن الجزائر هذه البطولة، في فترة ما بين الـ 23 من أوت الحالي والـ 8 من سبتمبر المقبل. بِكلّ من مدينتَي وهران (لم تذكر “الفاف” بعد اسم الملعب)، وسيق.

ووجّه الناخب الوطني رزقي رمان، الخميس، الدّعوة إلى 24 لاعبا، لِإقامة تربّص بِمدينة الرويبة (شرق العاصمة).

وتتخلّل التربّص مقابلتان تحضيريتان: أمام نادي إعكورن (تيزي وزو) هذا الجمعة، وضد أكاديمية البارادو الثلاثاء المقبل.

ويتّجه المنتخب الوطني لِأقلّ من 17 سنة بعدها وفي اليوم الموالي، إلى مدينة وهران لِإقامة آخر تربّص هناك، استعدادا للبطولة العربية أشبال.

ونعود إلى قائمة اللاعبين المُشار إليها أعلاه، فقد ضمّت 4 عناصر ينشطون خارج الوطن: حارس المرمى ماستياس حماش من أكاديمية نادي مونتريال الكندي، ولاعبي الميدان: محمد عبد المجيب من نادي أليكانتي الإسباني، وطارق غولي من فريق رودا الهولندي، وعلي زايد محمد من نادي الزمالك المصري. وطبعا، تبلغ أعمارهم تحت 17 سنة.