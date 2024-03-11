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رياضة

حارس مكسيكي يدخل التاريخ برقم سلبي

عمر سلامي
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حارس مكسيكي يدخل التاريخ برقم سلبي
ارشيف
الحارس غييرمو أوتشوا

دخل حارس مرمى نادي ساليرنيتانا الإيطالي، غييرمو أوتشوا  التاريخ برقم سلبي، باستقبال شباكه ألف هدف خلال مسيرته الكروية.
وتلقت شباك الحارس المكسيكي، أمسية السبت، 4 أهداف أمام كالياري ببطولة الدوري الإيطالي،ليصل عدد الأهداف المسجلة عليه خلال المباريات الـ300 التي خاضها مع مختلف الأندية التي لعب لها إلى ألف هدف.

ومع ساليرنيتانا، استقبلت شباك أوتشوا 75 هدفا، حيث يقبع النادي في قاع الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة ليقترب من الهبوط.

واستقبلت شباك الحارس أوتشوا كان مع فريقه الأول نادي كلوب أميركا، 525 هدفا مقسمة بين فترته الأولى وعودته بعد عدة سنوات في أوروبا.

ومع الفرق الأخرى التي لعب لها أوتشوا، استقبلت شباكه 186 هدفا مع أجاكسيو، بجانب 113 هدفا مع ستاندارد لييج، و82 هدفا مع غرناطة، و19 مع نادي ملقة.

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