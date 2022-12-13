حارس منتخب المغرب يرفض الحديث بغير العربية بقطر.. حقيقة الحادثة

ظهر على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يدّعي أن حارس مرمى منتخب المغرب لكرة القدم، الذي تأهّل إلى دور نصف النهائي في كأس العالم، رفض في مؤتمر صحافي قبل أيام الردّ بلغة أجنبية على أسئلة الصحافيين ولامهم لعدم وجود مترجمين معهم.

جاء في المنشورات المتداولة أن ياسين بونو، رفض الردّ على الصحافيين بعد مباراة منتخبه الأخيرة مع البرتغال السبت بغير العربيّة”.

وأضاف المنشور أن حارس منتخب المغرب بونو قال “ليست مشكلتي أنكم لا تتحدّثون العربيّة ولم تُحضروا مُترجمين، أنا عربيّ وعليكم المجيء بمترجم”.

حصدت هذه المنشورات آلاف المشاركات ومئات آلاف التفاعلات على مواقع التواصل من فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب.

ويأتي ظهور هذه المنشورات بعد فوز المغرب على البرتغال 1-0 في ربع نهائي المونديال، ويبلغ الدور نصف نهائي في كأس العالم.

حقيقة الادّعاء

لكنّ الكلام المنسوب لياسين بونو لم يصدر عنه في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد فوز المغرب على البرتغال ولم يتطرّق أصلاً إلى موضوع الترجمة، وفقاً لصحافيي فرانس برس الذين كانوا حاضرين في المؤتمر.

وقبل ذلك بأيام، وفي المؤتمر الصحافي الذي عُقد إثر الفوز على إسبانيا، أجاب ياسين بونو باللغة الفرنسيّة على سؤال طُرح عليه باللغة نفسها، من دون أي اعتراض.

هل أدلى بونو بتصريحات مماثلة؟

يعود مصدر التصريح إلى مؤتمر صحافي عُقد قبل عشرة أشهر، أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

ففي ذاك المؤتمر يُسمع أحد الحاضرين – ممن يبدو أنه صحافي – وهو يعترض على إجابات ياسين بونو باللغة العربية، فأجابه بأن الترجمة ليست مسؤوليّته.

المصدر: فرانس برس