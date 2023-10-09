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رياضة

حارس منتخب مصر يتحدث عن ودية الجزائر ويقارن بين صلاح ومحرز

عمر سلامي
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حارس منتخب مصر يتحدث عن ودية الجزائر ويقارن بين صلاح ومحرز
أرشيف
الحارس محمد أبو جبل

تحدث حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، عن اللقاء الودي التحضيري المنتظر بين الجزائر ومصر، بالإمارات.

وقال أبو جبل في تصريحات خص بها موقع “وين وين” القطري: “ستكون المباراة بين المنتخب المصري والجزائري كبيرة، بالتأكيد المنتخب المصري فريق كبير، ويمثل أفريقيا أحسن تمثيل، والجزائر أيضا نفس الشيء، منتخب يمثل أفريقيا، ولديه عناصر جيدة جدا”.

وأضاف حارس منتخب مصر: “اللقاء سيكون مفيدا للمنتخبين من أجل التحضير لكأس أمم أفريقيا القادمة، والاحتكاك مع المنتخبات الأفريقية يكون دائمًا مفيدا”.

من جهة أخرى، ولدى مقارنته بين محمد صلاح نجم ليفربول، ورياض محرز نجم الأهلي السعودي، قال أبو جبل في تصريحاته لموقع “وين وين”: “بالتأكيد صلاح أفضل من محرز، ولكن عندما أقول صلاح أفضل من محرز، فأنا لا أقلل من قيمة رياض، فهو لاعب كبير ولديه تاريخ مع المنتخب الجزائري، ويملك مسيرة مميزة .. محرز يبقى من أفضل اللاعبين في أفريقيا”.

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