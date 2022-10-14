حارس مونبلييه يُعزّز صفوف أواسط “الخضر”

الحارس مالك جموعي في محطّة إعدادية لِأواسط الخضر، شهر سبتمبر من عام 2021.

أعلنت إدارة نادي مونبلييه الفرنسي، الجمعة، عن استلام لاعبها وحارس المرمى مالك جموعي دعوة “الفاف”، للمشاركة مع أواسط الجزائر في تصفيات البطولة الإفريقية لِأقلّ من 20 سنة بِمصر.

وسبق للحارس جموعي أن قَدِمَ إلى الجزائر لِتمثيل ألوان المنتخب الوطني أواسط في محطّات سابقة، على غرار حضوره تربص العاصمة في سبتمبر 2021 (الصورتان المُدرجتان / رقم “23”).

ويرتبط حامي العرين مالك جموعي (19 سنة) مع نادي مونبلييه بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023. وينشط حاليا مع أواسط هذا الفريق الفرنسي.

وكان الناخب الوطني محمد لاسات قد أعرب في الفترة الأخيرة عن تخوّفه من عدم استفادته من اللاعبين المغتربين، لِكون الدورة التصفوية تُجرى في تاريخ غير مُدرج ضمن أجندة “الفيفا”.

هذا وتعرّف المنتخب الوطني الجزائري أواسط على جدول مقابلاته، في بطولة اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم، الخاصّة بِفئة أقلّ من 20 سنة.

وتحتضن مصر هذه البطولة ما بين الـ 18 والـ 24 من أكتوبر الحالي، بِمشاركة 4 منتخبات. وتنتهي المنافسة بِتأهّل رائد الترتيب لِنهائيات بطولة إفريقيا أواسط.

وتُجرى بِمصر مُجدّدا نهائيات البطولة الإفريقية أواسط، ما بين الـ 18 من فيفري والـ 12 مارس 2023.

وجاء جدول لقاءات أواسط “الخضر” والفوج بِصفة عامّة كالتالي (بِالتوقيت الجزائري):

الجولة الأولى، في الـ 18 من أكتوبر 2022:

الجزائر – ليبيا (سا: 14.00)

تونس – المغرب (سا: 17.00)

الجولة الثانية، في الـ 21 من أكتوبر 2022:

الجزائر – المغرب (سا: 14.00)

تونس – ليبيا (سا: 17.00)

الجولة الثالثة والأخيرة، في الـ 24 من أكتوبر 2022:

الجزائر – تونس (سا: 14.00)

ليبيا – المغرب (سا: 14.00)

وتُقام المواجهات بِملعب واحد وهو ميدان مدينة السويس، الذي كان قد عرف تأهّل المنتخب الوطني الجزائري (أكابر) لِنصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، بعد تجاوزه العقبة الإيفوارية.

ولا يُشارك منتخب مصر للأواسط في الدورة التصفوية، بِاعتباره مُستضيف النهائيات القارّية.

وقبل إجراء التصفيات، كان المنتخب الوطني أواسط قد خاض مقابلتَين تحضيريتَين أمام السودان، داخل القواعد في أواخر سبتمبر الماضي. وحينها فاز الجزائريون بـ (5-0) ثم تعادلوا بـ (1-1).

وفي سياق ذي صلة، وجّه اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم الدّعوة إلى 3 حكام جزائريين، للمشاركة في هذه المنافسة، وهم: حكم الساحة يوسف قموح، والحكمان المساعدان أكرم عباس زرهوني وحمزة بوزيت.