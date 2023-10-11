حازم إمام: هدفنا الاحتكاك مع منتخب الجزائر ولو خسرنا فيجب أن نتعلم من ذلك

"الخضر" يشكلّون "رعبا" لدى المصريين قبل موعد الودية..

سار عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري والمشرف العام على منتخب “الفراعنة”، حازم إمام، على نهج مدرب المنتخب الأول، البرتغالي روي فيتوريا، عندما قال إن الهدف من مواجهة المنتخب الجزائري الودية بعد أسبوع، ستكون بهدف الاحتكاك الذي يخطط له الطاقم الفني مع اللاعبين الجزائريين، وليس من أجل تحقيق الفوز، ومن ثمة الوقوف على مستوى جاهزية زملاء محمد صلاح قبيل خوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 وكذا نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، التي ستحتضنها كوت ديفوار منتصف شهر جانفي من العام المقبل 2024.

وكشفت الخرجة الأخيرة للدولي المصري السابق، حازم إمام، عن مدى تخوّف الطاقم الفني وكذا القائمين على شؤون الكرة في مصر من الخسارة أمام المنتخب الجزائري في الودية المقبلة التي ستجري يوم 16 من الشهر الحالي في مدينة “العين” في الإمارات العربية المتحدة، على ملعب “هزاع بن زايد”، مهيئا بذلك الجماهير المصرية من الناحية النفسية في حال الهزيمة، حيث قال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية خص بها برنامج “ملعب أون تايم” المحلي، أول أمس، “ليس هدفنا الفوز بل هدفنا الاحتكاك.. ولو خسرنا فيجب أن نتعلم مثلما حدث ضد منتخب تونس”.

وكان مدرب المنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا، قد أدلى قبل أقل من أسبوع بتصريحات مماثلة، أكد فيها أنه لا يضمن الإطاحة بمنتخب الجزائر في الموعد الودي المقبل، بالنظر إلى قوة “كتيبة” بلماضي من الناحية الفنية، المدجّجة بلاعبين محترفين ينشطون في مختلف البطولات عبر العالم، وهو الأمر الذي جعل التقني البرتغالي يرفض ملاقاة المنتخب الوطني في بادئ الأمر، قبل أن يفرض عليه الإتحاد المصري مواجهة المنتخب الجزائري وديا ويضع المدرب الأسبق لنادي بنفيكا البرتغالي أمام الأمر الواقع.

جدير بذكره، أن المنتخب المصري، الذي سيواجه اليوم نظيره الزامبي وديا في الإمارات العربية المتحدة، كان قد خسر مباراة واحدة ودية أمام منتخب تونس شهر سبتمبر المنقضي، من أصل تسع مباريات خاضها “الفراعنة”، ودية واحدة وثمان رسمية منذ تعيين البرتغالي فيتوريا روي مدربا للمنتخب المصري في 12 جويلية 2022.