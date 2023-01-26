حاسي الرمل: رفع إنتاج الغاز إلى 15 مليون متر مكعب يوميا نهاية 2023

زار الرئيس المدير العام لسونطراك توفيق حكار، مواقع عمليات حفر وتحفيز آبار الغاز بحاسي رمل والذي من المتوقع أن يصل فيها الإنتاج إلى 15 مليون متر مكعب يوميا بنهاية 2023.

وأفاد بيان لمجمع سوناطراك أن الرئيس المدير العام لتوفيق حكار قام رفقة فريق من الإطارات المسيرة للمؤسسة بزيارة عمل للمديرية الجهوية لحاسي الرمل التابعة لنشاط الإستكاف والإنتاج للوقوف على مدى تقدم اشغال تقييم و تطوير مكمن “أل دي 2” الكربوناتي والتي تعرف تقدما ملحوظا حيث تم لحد الساعة استرجاع 15 بئرا كانت غير مستعملة أو كانت تستعمل في حقن الغاز وحفر 3 آبار جديدة.

وأوضح البيان أن عمليات تحفيز الآبار أعطت نتائج معتبرة من حيث الإنتاج الذي بلغ مستوى يقدر بـ3,7 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الغني بالمكثفات، وسيبلغ حدود 8 مليون متر مكعب في اليوم قبل نهاية الثلاثي الأول و15 مليون متر مكعب في اليوم مع نهاية السنة الجارية.

وتابع البيان أنه خلال هذه الزيارة قام الرئيس المدير العام بمعاينة تشغيل بئر HR124 مكرر الذي كان في وضعية ركود حيث تم إنعاشه من جديد بعد عمليات صيانة و تحفيز التي باشرتها المديرية الجهوية لحاسي الرمل في إطار البرنامج المسطر لنشاط الإستكشاف و الإنتاج لاستغلال مكامن LD2 بأقل تكلفة.

كما قام الرئيس المدير العام بتدشين مركب إداري جديد يتضمن عشرة أجنحة إدارية و يتربع على مساحة 29161 متر مربع ، هذا الفضاء الإداري الذي يضم 224 مكتب و المجهز بأحدث المعدات سيسمح بتوفير الظروف الملائمة للعاملين بمختلف مصالح المديرية الجهوية لحاسي الرمل.

واجتمع الرئيس المدير العام خلال الزيارة مع إطارات المديرية الجهوية لحاسي الرمل لدراسة مستوى أداء المديرية والوقوف على درجة تقدم المشاريع المسجلة بالمنطقة.