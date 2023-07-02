حاسي مسعود الخامسة في قائمة المدن الأكثر حرا عبر العالم

صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، الأحد، مدينة حاسي مسعود في قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن مدينة حاسي مسعود احتلت المرتبة الخامسة في قائمة المدن الأكثر حرا بدرجة حرارة وصلت إلى 47.4 مئوية.

وضمت القائمة مدنا جزائرية أخرى هي تيميمون التي جاءت في المرتبة الثامنة بدرجة حرارة بلغت 47.1 ومدينة عين صالح في المرتبة 13 بحرارة بلغت 46.6 مئوية.

وضمت القائمة مدنا من إيران والسعودية وسلطنة عمان والعراق والكويت وجاءت مدينة زابول الإيرانية في المرتبة الأولى بدرجة حرارة بلغت 49.8 مئوية.

أدرار وتندوف في قائمة المدن الأكثر حرا عبر العالم

وفي 29 جوان الماضي صنف الموقع مدينتين جزائريتين ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن مدينة أدرار وتندوف سجلتا درجات حرارة قياسية رفقة 15 مدينة عبر العالم.

وجاءت مدينة أدرار في المرتبة العاشرة عالميا بدرجة حرارة بلغت 45.8 وتلها مدينة تندوف في المرتبة الخامسة عشر عالميا بـ 45.5 درجة مئوية.

وضمت القائمة مدنا سعودية، كويتية، إيرانية وباكستانية حيث سجلت هذه الأخيرة درجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية.