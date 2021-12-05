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حاصلة على 3 ألقاب في موسوعة غينيس.. وفاة أطول وأضخم امرأة في العالم

جواهر الشروق
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حاصلة على 3 ألقاب في موسوعة غينيس.. وفاة أطول وأضخم امرأة في العالم

توفيت، مساء السبت، هدى شحاتة عبد الجواد، صاحبة أطول قامة في العالم والحاصلة على 3 ألقاب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك إثر معاناتها مع مرض الفشل الكلوي.

وحصلت هدى، التي تقيم في عزبة الشيخ حسانين بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية شمال البلاد، وتبلغ من العمر 27 عاماً، على 3 أرقام قياسية.

هي أكبر يد امرأة على قيد الحياة بطول 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم امرأة على قيد الحياة بطول 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر.

يذكر أن شقيق هدى الأكبر، محمد البالغ من العمر 33 عاماً، حاز على رقمين قياسيين هما: أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.

وتعاني هدى وشقيقها من خلل في الغدة النخامية، ما أثّر على نموهما ووزنهما، كما تعرّضت “عملاقة مصر” كثيراً للتنمر بسبب طولها الفارع، وضخامة يديها وقدميها.

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