حاصلة على 3 ألقاب في موسوعة غينيس.. وفاة أطول وأضخم امرأة في العالم
توفيت، مساء السبت، هدى شحاتة عبد الجواد، صاحبة أطول قامة في العالم والحاصلة على 3 ألقاب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك إثر معاناتها مع مرض الفشل الكلوي.
منذ قليل – وسائل إعلام مصرية:
وفاة هدى شحاتة الحاصلة على لقب اضخم إمرآة في العالم بموسوعة جينيس
– قضت ٢٧ سنة من حياتها محبوسة داخل منزلها بسبب التنمر والسخرية
– لم تكمل تعليمها بسبب رمي الحجارة عليها
– صعوبة نقلها في المواصلات
-اضطرت تعيش سنوات بدون حذاء بسبب ضخامة أقدامها 💔 pic.twitter.com/8e7kpfqx0r
— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) December 4, 2021
وحصلت هدى، التي تقيم في عزبة الشيخ حسانين بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية شمال البلاد، وتبلغ من العمر 27 عاماً، على 3 أرقام قياسية.
هي أكبر يد امرأة على قيد الحياة بطول 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم امرأة على قيد الحياة بطول 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر.
حققت 3 أرقام قياسية.وفاة هدى شحاته الحاصلة على موسوعة جينيس في أطول يد وقدم وأكبر مدى لذراعي امرأة
خيم الحزن علي أهالي عزبة الشيخ حسانين التابعة لقرية الجمالية بمركز الحسينية محافظة الشرقية، لوفاة هدى شحاته عبدالجواد في العقد الثالث، الحاصلة علي موسوعة جينيس للأرقام القياسية pic.twitter.com/ry1OJZpVwH
— الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الملايين (@e0_wh9) December 4, 2021
يذكر أن شقيق هدى الأكبر، محمد البالغ من العمر 33 عاماً، حاز على رقمين قياسيين هما: أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.
وتعاني هدى وشقيقها من خلل في الغدة النخامية، ما أثّر على نموهما ووزنهما، كما تعرّضت “عملاقة مصر” كثيراً للتنمر بسبب طولها الفارع، وضخامة يديها وقدميها.