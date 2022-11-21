حاضرة اشعاع حضاري وديني وثقافي بقيادة جزائرية

الشروق" تزور مركز الرحمة الاسلامي بمدينة فابريانو بإيطاليا

برز المركز الثقافي الاسلامي “الرحمة” بمدينة فابريانو بمحافظة أنكونا بإقليم “لي ماركي” بوسط ايطاليا كحاضرة اشعاع للتعايش والحوار والتعريف بالدين الحنيف، بقيادة جزائرية ممثلة في شخص عبد القادر مكري، جعلت منه أيقونة ترمز للجزائر ومرجعا يحظى باحترام الجميع سواء ايطاليين وأجانب مسلمين وأيضا من ديانات أخرى.

عبد القادر مكري: المركز ساهم في مسح صورة العشرية السوداء عن الجزائر

ويقول عبد القادر مكري، رئيس مركز الثقافي الاسلامي “الرحمة” الذي يضم مسجدا ومدرسة قرآنية وأخرى لتعليم اللغات بما فيها العربية والايطالية وغيرها، في حديث مع الشروق” خلال لقاء معه بمدينة فابريانو، أن فكرة المركز الثقافي الاسلامي ومعه المسجد بدأت قبل 7 سنوات، بعد أن اتصل به مجموعة من أفراد الجالية الجزائرية والمغاربية، وهو ما حدث لكن منذ البداية يقول مكري أردنا أن يكون لهذا المركز بعد حضاري وإنساني إضافة للجانب الديني والتربوي.

ولفت ابن مدينة مليانة بولاية عين الدفلى، عبد القادر مكري، إلى أن المركز الثقافي بدأ في تقديم دروس في الاسعافات الاولية واللغة للاجئين قدموا إلى ايطاليا من عدة دول اضافة إلى دروس في الاعلام الآلي وغيرها، وانتقل لاحقا لتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم لأبناء الجالية سواء من الجزائريين أو غيرهم من ابناء المهاجرين المسلمين.

ويضم المركز الثقافي الاسلامي الرحمة، مسجدا تقام به الصلوات الخمس إضافة إلى الجمعة وعيد الفطر وعيدي الفطر والأضحى، ويشرف عليه امام جزائري متطوع هو احمد خيتي، الذي ينحدر من خميس مليانة بعين الدفلى، كما يتولى أيضا تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم لأبناء الجالية الجزائرية والمسلمة.

كما تقام صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وعادة ما يتم جلب مقرئين لتلاوة كتاب الله من الجزائر خلال الشهر الفضيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية ومسجد باريس الكبير، كما يتم تعليم ابناء الجالية وحتى ايطاليين اللغة الغربية والايطالية وغيرها من اللغات نظرا لما تكتسبه من اهمية.

ووقع المركز الثقافي لاحقا- يشرح محدثنا- اتفاقيات مع عدة مراكز تجارية وجميعات جعلت منه رائدا في العمل الخيري الانساني من خلال تقديم معونات في شكل طرود غذائية يومية وشهرية للعائلات المحتاجة، التي تستفيد نحو 70 منها من مساعدات، وحاليا هناك نحو 2000 شخص شهريا يستفيدون من اعانات من المسجد من 42 جنسية من مختلف القارات، ويتم توزيع المساعدات ليس فقط في مدينة فابريانو بل في عدة مدن مجاورة على غرار ماتيليكا وبيروحيا وكاميروني وكاستريموندو وساسو فيراتو وتشيريتو ديزي واسيزي وغيرها.

وشدد مكري على أن المركز في عمله الانساني الاجتماعي يتوجه للجميع بالمساعدات دون استثناء بغض النظر عن دين وجنسية ولغة المستفيد من المساعدة، خصوصا ان تسمية المركز هو “الرحمة”، وهو ما جعله يحظى باحترام الجميع.

وإضافة للدور الانساني الاجتماعي والتعليمي، فإن المركز الاسلامي يقوم حسب مكري، بتنظيم ندوات ونقاشات ولقاءات مع السلطات والجمعيات ومختلف الفعاليات في المجتمع وحتى الكنيسة، ما جعل منه جسرا للحوار والتواصل، وتم التركيز في كل مرة على تقديم صورة عن الاسلام الحقيقي الوسطي الذي يتعايش مع الجميع.

المركز ساهم في مسح صورة العشرية السوداء عن الجزائر

وعرج عبد القادر مكري على صورة الجزائر التي ارتسمت هنا في ايطاليا خلال العشرية السوداء، مشيرا إلى أنه غادر البلاد في عز الأزمة الامنية، وكان اسم وصورة الجزائر والجزائري قد تضررا كثيرا في ايطاليا، وكان من الصعب ان تقول انا جزائري.

وعلق بالقول “هذا الأمر آلمني كثيرا وحز في نفسي حينها وكان من الصعب ايضا أن تمسح تلك الصورة عما يحدث في بلادي وأيضا”.

وأضاف محدثنا أنه لم يكن من السهل العمل في اطار المركز الاسلامي والمسجد خصوصا في ظل هجمات نتعرض لها خصوصا في المواعيد الانتخابية من طرف بعض التشكيلات السياسية.

لكن بمرور الوقت يتابع مكري، أدرك الجميع أن المركز الثقافي الاسلامي له رسالة شاملة نبيلة وراقية وصار له مكانته الخاصة هنا في فابريانو وحتى في ايطاليا، وصارت نشاطاته مقصدا للصحافة المحلية من مواقع وجرائد وحتى نشرة الاخبار المحلية وأيضا قنوات وطنية ايطالية، وهذا الأمر ساهم حتى في تقديم صورة مغايرة عن الجزائري وعن الجزائر عموما كانت قد ارتسمت سابقا لدى كثير من الإيطاليين.

وخلال تواجدنا بمدينة فابريانو الهادئة، التي تعتبر عاصمة صناعة الورق بمختلف أنواعه، وتجولنا في شوارعها وأزقتها مع رئيس المركزي الاسلامي، تسمع تحيات مواطنين ايطاليين تتعالى “عبد القادر الجزائري”.

وعلق مكري على ذلك بالقول “كل ما قمنا به ساهم في تقديم صورة مغايرة عن الاسلام والجزائر جعلت الناس تبادلني التحية والجميع يعرف عبد القادر الجزائري”.

وختم مكري حديثه بالاشارة الى أن المركز ساهم في دخول أكثر من عشرين شخصا من الايطاليين على وجه الخصوص في الدين الاسلامي، بالنظر لكونه مفتوح لجميع الراغبين في الحصول على المعلومات وطلب تفاصيل عن الدين الاسلامي.

رابطة العالم الاسلامي: الدين لا يتسبب في الحروب بل السياسات

وتزامن تواجدنا بالمدينة مع ملتقى نظمه المركز الثقافي الاسلامي “الرحمة”، تحت شعار “فابريانو..جسر للحوار في البحر المتوسط..لقاء للسلام”، ضم رئيس المركز الجزائري عبد القادر مكري، وممثل رابطة العالم الاسلامي في ايطاليا عبد العزيز سرحان، وعمدة المدينة دانييلا غيرغو، اضافة لممثلين عن السلطات المحلية بالمدينة فيما تولى الصحفي اللبناني نزار رمضان دور التنشيط والترجمة.

وخلال مداخته شدد ممثل رابطة العالم الاسلامي في ايطاليا، عبد العزيز سرحان، أن هناك تشويه لصورة الاسلام والمسلمين في العالم الغربي، وموضحا انه استحضر انجازات عدد من علماء الحضارة الاسلامية خلال عرضه، حتى يلفت نظر الايطاليين للصورة الايجابية للمسلمين والإسلام بصفة عامة.

واعتبر سرحان أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة اول خطوة للانفتاح والحوار عير هيئة اسلامية لها امدادات عبر العالم، وخصوصا ان نشاطاتها تشمل اضافة للعمل الديني، اعمال ومبادرات في العمل الانساني والإغاثي.

وشدد سرحان خلال النقاشات على أن الاسلام والأديان عموما ليست هي المتسبب في الحروب حاليا، بل السياسات هي التي تفعل ذلك، والحرب في أوكرانيا على سبيل المثال اسبابها سياسية وليست دينية.

من جهتها قالت عمدة فابريانو دانييلا غارغو إن المدينة لها ارتباط بالعام العربي والإسلامي، من منطلق أن صناعة الورق وصلت إليها عبر العرب، ولذلك هناك رغبة لجعلها نقطة للتواصل ومد الجسور وكسر الجدران بين بين ضفتي المتوسط وبين ثلاث قارات، وخصوصا عدم البقاء متفرجين إزاء ما يحدث للمهاجرين في البحر المتوسط.