حافظة لكتاب الله تفارق الحياة بعد نصف ساعة من زفافها

فارقت عروس مصرية حافظة لكتاب الله الحياة، بعد نصف ساعة من زفافها، لتشيّع إلى مثواها الأخير وهي في كامل زينتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمحافظة المنيا بلاغاً يفيد بوفاة سيدة داخل منزلها بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، وانتقلت قواتها إلى مكان الواقعة، لتجد شابة تبلغ من العمر 20 عاماً متوفاة إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة بعد زفافها بساعات قليلة.

وبحسب ما أفادت صحيفة اليوم السابع فقد صافحت العروس نادية طه ماضي الجميع وكأنها تودعهم ورقصت وغنت وضحكت وهي لا تعلم بأنها تعيش آخر لحظاتها.

وأضافت الصحيفة بأن سعادة العروس مع زوجها كانت لدقائق معدودات ثم فارقت الحياة وهي مرتدية فستان زفافها.

وتسبّبت العروس، ابنة قرية ريدة التابعة لمركز المنيا، في حزن الأهل والجيران وكل من عرفها، لأنها حسب شهادات محبيها ذات خلق ودين وحافظة للقرآن.

من جهته صرح والدها لليوم السابع بالقول: “ابنتى رقصت مع أشقائها واستقبلت ضيوفها وفرحت معهم، وانتهت الزفة وعقب دخلتها وجدتها تتصل بى وتعبر لى عن سعادتها، وأغلقت التليفون وقلت لنفسي الآن استريح قليلا” .

وأضاف: “بعدها بقليل طرق الباب فتحته فوجدت من يخبرنى ان ابنتى ماتت”، فجعتنى الواقعة، وأسرعت إلى منزل العريس وإذ بي أجد ابنتي على الأرض مفارقه الحياة.. حاولت أن أنقذها لكنها كانت قد فارقت الدنيا، فدفنت ابنتي وودعتها إلى مثواها الأخير بزينة الفرح”.

وأردف: “ليلة الحنة كانت سعيدة وترقص مع الجميع فرحا وسعادة، لكن الغريب أنها كانت تستعجل الزفاف وكأنها تشعر أنها ستفارق الحياة، وكانت تستعجل من تزينها وتقول: “زوجى اقترب على الوصول ليأخذني”.

في ذات السياق أكد الوالد أن ابنته نادية كانت تحمل كتاب الله ومحافظة على الصلوات، وكانت تحاسبه لو أجل الصلاة وتطالبه بأدائها دوما.