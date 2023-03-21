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رياضة

حافلات لِنقل أنصار “الخضر” إلى ملعب براقي

الشروق الرياضي
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حافلات لِنقل أنصار “الخضر” إلى ملعب براقي
الأرشيف

كشفت مصالح ولاية الجزائر، الثلاثاء، عن البرنامج الخاص بِنقل أنصار المنتخب الوطني الجزائري إلى ملعب “نيسلون مانديلا” بِبراقي.

وتحتضن هذه المنشأة الرياضية العالمية مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه فريق النيجر.

وسخّرت ولاية الجزائر حافلات لِنقل الأنصار انطلاقا من ثمانية مواقف (اللائحة المُدرجة أدناه)، وذلك بداية من الساعة الثالثة والنصف عصرا للخميس المقبل. فيما تُفتح أبواب الملعب بعد نصف ساعة من هذا التوقيت.

وتشمل العملية أيضا إعادة المتفرّجين إلى نقطة الإنطلاق (المواقف)، بعد نهاية المباراة.

وأضاف بيان مصالح ولاية العاصمة أن المتفرّج مُلزم بِدفع مبلغ قيمته 100 دينار، واستظهار التذكرة وبطاقة الهُوِّية، قبل أن يستقلّ الحافلة.

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