حافلات مجّانية لِنقل “الخفافيش”

تكفّلت إدارة نادي فالونسيا الإسباني بِتسديد نفقات النّقل الخاصّة بِمُشجّعي فريقها الكروي، في مواجهة المُضيّف نادي ألميريا.

ويتبارى فريق “الخفافيش” خارج القواعد مع نادي ألميريا مساء الـ 9 من أفريل المقبل، لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الإسبانية.

وطلب لاعبو نادي فالونسيا من إدارة النادي بِمساعدة الأنصار في سفرية ألميريا، فوافقت وتكفّلت بِتسديد نفقات نقل المُشجّعين عبر الحافلات. كما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها نشرته، الخميس. عِلما أن المسافة بين مدينتَي فالونسيا وألميريا تُقدّر بِنحو 438 كلم.

ويتموقع فريق فالونسيا في الرّتبة الـ 18 بِمجموع 26 نقطة، ويشغل نادي ألميريا الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِالرّصيد ذاته. مع تفوّق فالونسيا استنادا إلى المقياس الثاني فارق الأهداف (-3/-15). ووفقا للوائح المنافسة، وبِالاحتكام إلى المقياس الأوّل المُرادف للمواجهات وجها لِوجه، كان الفريقان قد تعادلا بـ (2-2) في لقاء الذهاب بِملعب فالونسيا.

وبعد مرور 38 جولة من عمر منافسة “اللّيغا” تنزل الفرق الثلاثة الأخيرة إلى القسم الثاني.

ويُفهم من هذا الطلب، أن لاعبي فريق فالونسيا يُعوّلون على أنصارهم، لِكسب نقاط مواجهة الموسم، وتعزيز فرص البقاء في حظيرة النّخبة.