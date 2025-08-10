حافلات نقل المسافرين تحول لنقل العائلات نحو الشواطئ

بمبالغ تتراوح بين 600 إلى 1000 دج للفرد

حوّل كثير من أصحاب مركبات النقل الخاصة، نشاطهم إلى نقل العائلات نحو الشواطئ، وهو ما رصدناه من خلال الإعلانات المنشورة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والظاهرة انعكست سلبا على بعض المناطق، والتي باتت تعاني من قلة وسائل النقل صيفا، بينما تقبل العائلات على هذه الرحلات، لأنها توفر لهم التنزه العائلي الجماعي.

تفضل كثير من العائلات، وحتى ممّن يمتلكون مركبات، الخروج في نزهات جماعية عبر الحافلات، متوجهين نحو مختلف الشواطئ. والظاهرة تعرف انتشارا خلال الصائفة، لدرجة أن بعض الناقلين عبر خطوط معينة، يتوقفون عن نشاطهم الأصلي صيفا، متحولين إلى نشاط الرحلات العائلية.

وحسب الإعلانات المنشورة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فيصل مثلا سعر رحلة سياحية ليوم واحد تنطلق من الجزائر العاصمة لشواطئ بومرداس 600 دج للفرد، بينما يصل المبلغ إلى 1000 دج للفرد الواحد للرحلات المتوجهة إلى ولاية تيبازة.

وتؤكد عائلات في حديث مع “الشروق” بأن المبلغ الذي يفرضه أصحاب الحافلات الصغيرة، لنقلهم إلى الشواطئ مرتفع جدا، خاصة وأنهم يضمنون لهم التنقل فقط، ومنهم من يتنقلون في جماعات تضم أكثر من 6 أفراد، وهو ما يجعلهم يدفعون مبلغا قد يصل 8 آلاف دج في رحلة تمتد ليوم واحد، ناهيك عن مصاريف الأكل وغيرها.

“حمايتك”: نحذر من السرعة المفرطة التي تسببت في حوادث مميتة

بينما تستحسن عائلات أخرى وجود حافلات خواص تحول لنقل المصطافين صيفا، مؤكدين بأن الأمر يتيح لهم التنقل في جماعات، ما يوفر جوا من البهجة والفرح، خاصة للأطفال الصغار والنساء، عكس المركبات الصغيرة.

وفي الموضوع، تحذر المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” من التجاوزات التي يقوم بها بعض سائقي الحافلات التي تنقل العائلات في رحلات جماعية، وعلى رأسها السرعة المفرطة خاصة في طريق العودة مساء.

وفي الموضوع، يقول رئيس منظمة “حمايتك”، محمد عيساوي في تصريح لـ”الشروق”، على أن غالبية الحوادث المرورية الخطيرة التي تسجل في فصل الصيف، متعلقة بتجاوزات سائقي الحافلات الذين ينقلون العائلات في رحلات جماعية نحو شواطئ البحر، والذين يتعمدون مضاعفة السرعة للعودة باكرا مساء، والنتيجة تسجيل قتلى وجرحى وسط الأطفال والنساء.

“إيتوزا” تستحدث خطوطا لنقل العائلات نحو فضاءات الترفيه

ويؤكد محدثنا، بأن منظمتهم تلفت الانتباه كل عطلة، لهذه الظاهرة، وكما أن ظاهرة تحويل حافلات نقل المسافرين عن نشاطها الأساسي في نقل المسافرين، وتحويلها لنقل المصطافين، يتسبب أحيانا في قلة حافلات النقل بالمناطق الحضرية وغير الحضرية، وهو ما يزيد من شكاوى السكان حول قلة وسائل النقل صيفا.

ويدعو محدثنا، مديريات النقل عبر الوطن، لمراقبة مثل هذه الظواهر، خاصة في أماكن “الظل” والتي تعاني من نقص في وسائل النقل.

إلى ذلك، استحدثت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالجزائر العاصمة “إيتوزا” عدة خطوط لنقل سكان العاصمة، نحو الشواطئ ومناطق التسلية والترفيه، وهو الأمر الذي لقي استحسانا وإقبالا كبيرا من العائلات، خاصة في البلديات التي تعاني من قلة وسائل النقل بها.