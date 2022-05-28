حافلة و3 ملايير من الرئيس تبون إلى فريقَي خنشلة والبيض

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، دعما مادّيا معتبرا لِناديَي اتحاد خنشلة ومولودية البيض.

جاء ذلك نتيجة صعود الفريقَين في الأيّام القليلة الماضية، إلى بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وكلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المستشار عبد الحفيظ علاهم، بِالإشراف على حفل تكريم فريقَي اتحاد خنشلة ومولودية البيض، رفقة وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق. وذلك بِالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللّطيف رحال”.

وبعد أن هنّأ أسرة الناديَين على الصّعود إلى حظيرة النّخبة، منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حافلة تحمل العلامة التجارية “مرسيدس” لِكلا الفريقَين، ومبلغ 3 ملايير سنتيم. تشجيعا لهما على النجاح الرياضي في موسم 2021-2022، وتحفيزا لهما على مواصلة المشوار بِالإيقاع ذاته في الاستحقاق المقبل.

الرئيس تبون يُهنّئ

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، فريقَي اتحاد خنشلة ومولودية البيض، بعد صعودها إلى القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وكتب الرئيس تبون في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن بطل فوج “وسط- شرق”: “مبروك الصعود لاتحاد خنشلة ومناصريه، إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالتوفيق في بطولة الموسم المقبل وحظ موفق في مشواره الكروي”.

وعن بطل مجموعة “وسط- غرب”، قال الرئيس عبد المجيد تبون: “مبروك لمولودية البيّض وأنصارها، الالتحاق بالمحترف الأول لكرة القدم. أتمنى كل التوفيق للفريق في مشواره خلال البطولة القادمة، وتحقيق المزيد”.

صعود خنشلة والبيض

نال فريقا اتحاد خنشلة ومولودية البيض مساء السبت، تأشيرتَي الصعود إلى بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر بطولة القسم الثاني، في فوجَيها “وسط- شرق” و”وسط- غرب”.

وهكذا في فوج “وسط- شرق”، تعادل اتحاد خنشلة (الصورة المُدرجة أدناه) مع المضيف حمراء عنابة بِنتيجة (2-2). بينما خسر جيل برج منايل بِميدانه (1-2) أمام شبيبة سكيكدة.

وأنهى اتحاد خنشلة المشوار في الصدارة بِرصيد 67 نقطة، وحلّ جيل برج منايل ثانيا بِمجموع 64 نقطة.

وفي مجموعة “وسط- غرب”، فازت مولودية البيض بِثلاثية نظيفة على الزّائر فريق مولودية سعيدة، كما تغلّب شباب عين تيموشنت خارج القواعد بـ (1-4) على اتحاد سيدي بلعباس.

وجمعت مولودية البيض (الصورة الأخيرة المُدرجة أدناه) وشباب عين تيموشنت الرّصيد ذاته المُرادف لـ 68 نقطة في الرّيادة، لكن المولودية تفوّقت استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+36/ +25).

وتأسّس اتحاد خنشلة في عام 1943، وسبق له اللّعب في بطولة القسم الأوّل في منتصف السبعينيات. بينما تأسّس نادي مولودية البيض عام 1936، لكن لم يحصل له شرف اللّعب في حظيرة النّخبة، ما يعني أنه حقّق إنجازا تاريخيا.

وبِخصوص الفرق التي نزلت من القسم الثاني إلى الدرجة الثالثة، فتمثّلت في:

فوج “وسط- شرق”: اتحاد الأخضرية، أهلي البرج، شباب بجاية، مولودية بجاية.

فوج “وسط- غرب”: سريع عين الدفلى، اتحاد سيدي بلعباس، اتحاد حجوط، شباب عين وسارة.