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الجزائر

حالات الإصابة بكورونا في أدنى مستوياتها بالجزائر.. منذ ظهور الوباء

محمد عبد المؤمن
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حالات الإصابة بكورونا في أدنى مستوياتها بالجزائر.. منذ ظهور الوباء

تسجّل حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الجزائر، أدنى مستوياتها في الأيام القليلة الماضية. منذ ظهور الوباء في البلاد قبل عامين.

وحسب الأرقام اليومية التي تصدرها وزارة الصحة، لم تتجاوز حالات الإصابة الجديدة بالفيروس،  56 حالة يوم الجمعة 04 مارس، و51 حالة إصابة جديدة فقط يوم الخميس 03 مارس، وهي الأدنى منذ ما يقارب السنتين من الزمن.

وتعود آخر أدنى حصيلة لحالات الإصابة بالفيروس في الجزائر إلى تاريخ 07 أفريل 2020. عندما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 45 إصابة.

ووصلت حالات الإصابة بالوباء إلى أعلى زيادة يومية بتاريخ 25 جانفي الماضي. حيث سجّلت 2521 حالة جديدة، في ذروة تفشّي متحوّر أوميكرون.

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