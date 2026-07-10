حالة استنفار في معسكر إنجلترا قبل مواجهة النرويج

تعرض معسكر المنتخب الانجليزي لانتكاسة صحية مفاجئة تهدد جاهزية أحد أبرز نجوم “الأسود الثلاثة”.

وشهد معسكر المنتخب حالة استنفار، في ظل المخاوف من انتشار عدوى فيروسية، في وقت يعاني فيه بعض اللاعبين من مشاكل بدنية.

وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن اللاعب ديكلان رايس، يعاني من عدوى فيروسية يُعتقد أنها التهاب معوي، وهو ما وضع الجهاز الفني والطبي للمنتخب في حالة تأهب قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج في إطار ربع نهائي كأس العالم 2026.

ولم يشارك لاعب خط الوسط، رايس، في آخر حصتين تدريبيتين للمنتخب، كما أنه كان يعاني خلال الفترة الماضية من مشكلات في أوتار الركبة وأسفل الظهر.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قرر الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي عزل رايس عن المجموعة، بهدف منع انتقال العدوى إلى بقية اللاعبين.

كما يتابع الجهاز الفني الحالة البدنية لعدد من اللاعبين قبل مواجهة النرويج، وفي مقدمتهم ريس جيمس ومارك جيهي.

وعاد ريس جيمس إلى التدريبات أمس الخميس، أما مارك جيهي فيواصل التعافي من إجهاد في أوتار الركبة، وسيخضع لتقييم جديد اليوم الجمعة، لحسم أمر جاهزيته للمشاركة أمام النرويج.