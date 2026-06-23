حالة استنفار لتهيئة المدارس للاقتراع بدءا من 29 جوان

تحسبا لإجراء الاستحقاق التشريعي المقبل:

في إطار التحضيرات الحثيثة والمستمرة الجارية على قدم وساق لإنجاح الاستحقاق السياسي الهام الذي تستعد له البلاد يوم 2 جويلية الداخل، وجهت مديريات التربية للولايات، تعليمات إلى الأسرة التربوية، تحثها من خلالها على ضرورة الانخراط على نطاق واسع في عملية تسخير المؤسسات التربوية كمراكز لاحتضان الاستحقاق التشريعي المقبل.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر “الشروق” أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمراسلة وزارة التربية الوطنية (الأمانة العامة) رقم 539، المؤرخة في 14 جوان الجاري، والمتعلقة بتهيئة المؤسسات التربوية المعتمدة كمراكز تصويت واقتراع.

ووفقاً لذات المراسلة الوزارية، دعا مديرو التربية للولايات كلا من رؤساء المؤسسات التعليمية المعنية (للتنفيذ) ومفتشي التعليم الابتدائي (للتبليغ والمتابعة)، إلى ضرورة وضع المؤسسات التربوية التي يديرونها تحت تصرف المصالح الولائية المعنية بالعملية الانتخابية.

وبحسب نص الوثيقة، فإن عملية التسليم الفعلي للمقرات ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، الموافق لـ29 جوان الحالي، حيث شُدّد على ضرورة الحرص التام والسعي الجاد لضمان جاهزية مرافق المؤسسات التعليمية، والتركيز البالغ على نظافة محيطها الداخلي والخارجي، وتوفير كل الظروف اللوجستية الملائمة التي تضمن سير العملية الانتخابية في أفضل الأجواء والتنظيم.

وإلى ذلك، لم تغفل مديريات التربية الجانب المتعلق بنظافة وسلامة الهياكل التربوية، بعد انقضاء الموعد الانتخابي، حيث ألزمت التعليمة مسؤولي المؤسسات التربوية بضرورة المباشرة الفورية، وفور انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات، في إطلاق حملة تنظيف وتعقيم شاملة تمس قاعات الدراسة، الساحات، وكافة المرافق الحيوية للمؤسسات التعليمية.

وعليه، فإن هذه الإجراءات الاستباقية والمتابعة البعدية الصارمة، تهدف بالأساس إلى إعادة وضعية المقرات التربوية إلى حالتها الطبيعية المعهودة، مما يضمن الحفاظ على سلامة ونظافة المحيط المدرسي للمتمدرسين والمؤطرين على حد سواء، تحسبا لاستقبال الدخول المدرسي المقبل في أجواء مريحة وصحية.