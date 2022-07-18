أمطار رعدية غزيرة عبر بعض الولايات الثلاثاء  

توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد حالة الجو ليوم الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية عبر بعض الولايات الجنوبية والداخلية.

وأشارت توقعات مصالح الديوان إلى أن أمطار رعدية ستميز ولايات تمنراست، إن قزام، البيض، الجلفة، سطيف، تيارت وتيسمسيلت.

كما أوضحت أن باقي الولايات ستشهد أجواء صافية إلى غائمة مع درجات حرارة متفاوتة.

أمطار رعدية ورياح وزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الجو، ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية ورياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية.

وأوضحت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي: تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار وجانت.

وتابعت النشرية التوضيح بأن الولايات المعنية بالرياح القوية وهي الزوابع الرملية هي أدرار وإن صالح.

أمطار رعدية عبر ولايات غربية وجنوبية الاثنين

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الجو ليوم الاثنين، تسجيل أمطار عبر بعض الولايات الداخلية الغربية والجنوبية.

وأشارت توقعات مصالح الأرصاد الجوية أن كل من: البيض، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، البيض، إن قزام وتمنراست ستشهد تساقط أمطار رعدية.

وأفادت ذات المصالح أن باقي الولايات ستشهد أجواء صافية وهذه درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين.

أمطار رعدية وزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الجو، من تساقط أمطار رعدية وهبوب زوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار.

كما أشارت النشرية إلى أن الزوابع الرملية ستخص ولايات: إليزي، إن صالح وأدرار.

صلاحية النشرية ستبدأ من منتصف نهار الأحد إلى غاية التاسعة مساء.

رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايتين جنوبيتين

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ، ليوم السبت من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايتين جنوبيتين.

وأضحت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الولايتين المعنيتين هما: بررج باجي مختار وأدرار.

وأشارت إلى أن صلاحية النشرية تبدأ من السادسة من صباح السبت إلى غاية منتصف النهار.

توقعات بعودة الأمطار عبر بعض الولايات الداخلية السبت

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم السبت، تساقط أمطار عبر عدة ولايات داخلية.

وأشارت مصالح الديوان إلى أن الولايات التي يمكن أن تشهد تساقطا للأمطار هي: الجلفة، عين الدفلى وسطيف.

كما توقعت مصالح الديوان أن تشهد باقي الولايات الشمالية والجنوبية أجواء من صافية إلى غائمة طيلة يوم السبت.

أما فيما يخص درجات الحرارة فستتراوح مابين 30 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية ومابين 34 و41 على المناطق الداخلية ومابين 38 و44 على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول زوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية الجمعة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو، ليوم الجمعة من زوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية.

وأوضحت النشرية التي حملت اللون الأصفر أن الولايات المعنية هي: أدرار، برج باجي مختار وتميمون.

صلاحية النشرية تبدأ من منتصف نهار الجمعة إلى غاية التاسعة ليلا.

أجواء صافية ودرجات حرارة مرتفعة عبر عدة ولايات الجمعة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الجمعة أجواء صافية مع استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة عبر بعض المناطق.

وأوضحت التوقعات أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صافية مع درجات حرارة تتراوح مابين 29 إلى 34 درجة مئوية.

وستشهد المناطق الداخلية درجات حرارة مابين 33 إلى 41 درجة مئوية، فيما ستعرف المناطق الجنوبية حرارة تتراوح مابين 37 و45 درجة مئوية.