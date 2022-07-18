أمطار رعدية ورياح وزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الجو، ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية ورياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية.
وأوضحت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي: تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار وجانت.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 18, 2022
وتابعت النشرية التوضيح بأن الولايات المعنية بالرياح القوية وهي الزوابع الرملية هي أدرار وإن صالح.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 18, 2022
أمطار رعدية عبر ولايات غربية وجنوبية الاثنين
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الجو ليوم الاثنين، تسجيل أمطار عبر بعض الولايات الداخلية الغربية والجنوبية.
وأشارت توقعات مصالح الأرصاد الجوية أن كل من: البيض، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، البيض، إن قزام وتمنراست ستشهد تساقط أمطار رعدية.
وأفادت ذات المصالح أن باقي الولايات ستشهد أجواء صافية وهذه درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الاثنين 18 جويلية 2022
تتراوح ما بين 28 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 35 إلى 42 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 34 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية pic.twitter.com/X91xuKFkQa
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 17, 2022
أمطار رعدية وزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الجو، من تساقط أمطار رعدية وهبوب زوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية.
وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار.
كما أشارت النشرية إلى أن الزوابع الرملية ستخص ولايات: إليزي، إن صالح وأدرار.
صلاحية النشرية ستبدأ من منتصف نهار الأحد إلى غاية التاسعة مساء.
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— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 17, 2022
رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايتين جنوبيتين
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ، ليوم السبت من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايتين جنوبيتين.
وأضحت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الولايتين المعنيتين هما: بررج باجي مختار وأدرار.
وأشارت إلى أن صلاحية النشرية تبدأ من السادسة من صباح السبت إلى غاية منتصف النهار.
رياح قوية وزوابع رملية تميز اليوم كل من عين صالح وأدرار
لأكثر تفاصيل زورونا عبر موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية:https://t.co/pRSpqWY35a#الجزائر #موجة_حر#Météo_Algérie #ONM #canicule #BMS #Algérie #phénomène #WMO #OMM #JMM #درجات_الحرارة #البيئة #طقس_العرب #رياح_قوية pic.twitter.com/Y3gnvOVpzT
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 14, 2022
توقعات بعودة الأمطار عبر بعض الولايات الداخلية السبت
كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم السبت، تساقط أمطار عبر عدة ولايات داخلية.
وأشارت مصالح الديوان إلى أن الولايات التي يمكن أن تشهد تساقطا للأمطار هي: الجلفة، عين الدفلى وسطيف.
كما توقعت مصالح الديوان أن تشهد باقي الولايات الشمالية والجنوبية أجواء من صافية إلى غائمة طيلة يوم السبت.
أما فيما يخص درجات الحرارة فستتراوح مابين 30 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية ومابين 34 و41 على المناطق الداخلية ومابين 38 و44 على المناطق الجنوبية.
تنبيه حول زوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية الجمعة
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو، ليوم الجمعة من زوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية.
وأوضحت النشرية التي حملت اللون الأصفر أن الولايات المعنية هي: أدرار، برج باجي مختار وتميمون.
صلاحية النشرية تبدأ من منتصف نهار الجمعة إلى غاية التاسعة ليلا.
أجواء صافية ودرجات حرارة مرتفعة عبر عدة ولايات الجمعة
توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الجمعة أجواء صافية مع استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة عبر بعض المناطق.
وأوضحت التوقعات أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صافية مع درجات حرارة تتراوح مابين 29 إلى 34 درجة مئوية.
وستشهد المناطق الداخلية درجات حرارة مابين 33 إلى 41 درجة مئوية، فيما ستعرف المناطق الجنوبية حرارة تتراوح مابين 37 و45 درجة مئوية.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 15 جويلية 2022:
⛅🌤️☁️
-أجواء صافية على العموم على أغلب المناطق الشمالية.
-أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي.
-أجواء صافية على العموم على باقي المناطق الجنوبية للوطن. pic.twitter.com/L8p0CwcD42
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) July 14, 2022