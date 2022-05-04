حالة الجو: استمرار تساقط الأمطار عبر 17 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الجو ليوم الأربعاء من استمرار تساقط الأمطار عبر عدد من الولايات الوسطى والغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر ستشهد بعض الولايات الوسطى والولايات الغربية تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح كمياتها ما بين 30 و50 ملم.

الولايات المعنية هي: الجزائر، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الشلف، غليزان، معسكر، سعيدة، وهران، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض والنعامة.

كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: الوادي، تقرت، المغير، ولاد جلال، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة وتيميمون.

أمطار رعدية تصل إلى 60 ملم على الولايات الغربية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية تصل إلى 60 ملم محليا، على أغلب الولايات الداخلية والغربية.

وستشهد ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، شلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان أمطارا رعدية تتراوح بين 30 إلى 60 ملم محليا.

وستدوم صلاحية النشرية الجوية حسب الدويان الوطني للأرصاد الجوية إلى غاية 21:00 من ليلة الأربعاء 04 ماي.

هذه توقعات الحالة الجوية ليومي عيد الفطر

ستكون الأجواء ربيعية يومي عيد الفطر بالجزائر، حسب توقّعات الحالة الجويّة التي أصدرتها المصالح المختصّة.

بالمقابل، سيكون هناك تغيّر في حالة الطقس بداية من يوم الأربعاء المقبل، حيث ينتظر تساقط كمية من الأمطار.

ويحتفل الجزائريون على غرار معظم دول العالم بعيد الفطر المبارك 1443ه، يومي الإثنين والثلاثاء الموافقان لـ2 و3 ماي 2022م.