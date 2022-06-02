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نشرية حول موجة حر عبر هذه الولايات يومي الخميس والجمعة

الشروق أونلاين
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نشرية حول موجة حر عبر هذه الولايات يومي الخميس والجمعة

حذرت نشرية خاصة حول أحوال الجو من موجة حر تشهدها 6 ولايات شرقية يومي الخميس والجمعة، وتصل درجات الحرارة في بعض المناطق 45 درجة تحت الظل.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فالولايات المعنية هي: سكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وقسنطينة وميلة.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية وقد تصل أو تتجاوز 45 درجة محليا باتجاه المناطق الداخلية، وستكون هذه النشرية صالحة إلى غاية الجمعة.

تنبيه حول استمرار تساقط الأمطار عبر هذه الولايات الخميس

نبهت نشرية حول أحوال الجو ليوم الخميس من استمرار تساقط الأمطار  الرعدية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سوق أهراس، عين قزام، ميلة، تمنراست، قالمة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة والطارف.

هذه توقعات أحوال الجو ودرجات الحرارة ليوم الخميس

أظهرت توقعات أحوال الجو  ليوم الخميس أجواء من صافية إلى مغشاة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة فصلية.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف المناطق الوسطى والشرقية أجواء مغاشاة في حين ستكون هناك أجواء صافية عبر باقي المناطق.

وعن درجات الحرارة المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 21 و36 درجة على الولايات الساحلية ومابين 22 و40 درجة على الولايات الداخلية وما بين 33 و46 عبر الولايات الجنوبية.

نشرية حول أمطار رعدية عبر 14 ولاية

نبهت نشرية حول أحوال الجو ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية عبر 14 ولاية منها داخلية وجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فستعرف كل من ولايات: سوق أهراس، عين قزام، برج بوعريريج، المسيلة، برج باجي مختار، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، جانت، إليزي، قسنطينة، المدية والبويرة تساقط أمطار رعدية.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من منتصف النهار عبر بعض الولايات ومن الساعة 3 زوالا عبر البعض الآخر.

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