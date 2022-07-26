هذه توقعات درجات الحرارة ليوم الأربعاء

من المتوقع أن تشهد حالة الجو ليوم الأربعاء استمرار موجة الحر عبر المناطق الداخلية، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 43 درجة.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية فستترواح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ما بين 27 و39 درجة على المناطق الشمالية، ومابين 33 و43 على المناطق الداخلية ومابين 37 و46 على المناطق الجنوبية.

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الجو ليوم الثلاثاء من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات الغربية.

وحسب نشرية للمصالح المعنية فإن الولايات المعنية هي: عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، تلمسان وتندوف.

ونبهت نشرية خاصة حول حالة الجو من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات الشرقية والغربية، وهذا إلى غاية يوم الثلاثاء،

وحسب تنبيه مصالح الأرصاد الجوية فإن الولايات التي ستسجل ارتفاع في درجات الحرارة هي: غليزان، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى ووهران، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 44 درجة.

وكشفت مصالح الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى لظهيرة الثلاثاء ستتراوح ما بين 31 إلى 42 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 36 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.

كما حذرت نشرية أخرى من المستوى الثاني من موجة حر عبر ولايات شرقية هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية.

وحذرت نشرية خاصة حول حالة الجو من موجة حر تجتاح عدد من الولايات الشرقية والغربية تصل إلى 41 درجة وتستمر إلى غاية الإثنين.

وحسب تنبيه من جاء باللون البرتقالي فإن الولايات الشرقية هي: بجاية، عنابة، سكيكدة، جيجل والطارف حيث ستتراوح درجات الحرارة المسجلة بين 40 و41 درجة وتستمر إلى غاية يوم الإثنين.

وفي تنبيه آخر من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فستشهد كل من ولايات: عين الدفلى، الشلف، غليزان، وهران، عين تيموشنت وتلمسان موجة حر شديدة.

استمرار تساقط الأمطار عبر هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ليوم الجمعة من استمرار تساقط الأمطار عبر بعض الولايات الشرقية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سطيف وميلة بالإضافة إلى ولاية برج باجي مختار جنوبا.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 زوالا الى غاية 9 ليلا.

أمطار رعدية عبر ولايات الشرقية وأخرى جنوبية

أفادت نشرية حول حول حالة الجو ليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة وباتنة بالإضافة إلى تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 زوالا إلى غاية منتصف الليل.

تنبيه جديد حول أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية جديدة لها حول حالة الجو ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية إلى غاية منتصف الليل.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، إن قزام، برج باجي مختار، تمنراست، أدرار، أم البواقي، تبسة، باتنة، سعيدة، سيدي بلعاباس، تلمسان وخنشلة.

ونبهت النشرية إلى أن الأمطار بولايات تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار ستكون شديدة الغزارة وحملت النشرية الخاصة بهم اللون البرتقالي.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

كما أشارت النشرية الجديدة الى أن ولاية تندوف ستشهد زوابع رملية قوية.

أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات شرقية وجنوبية

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية حول حالة الجو ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، إن قزام، برج باجي مختار، تمنراست، أم البواقي، تبسة وخنشلة.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تبدأ من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما أشارت الى أن ولاية تندوف ستشهد زوابع رملية قوية.

أمطار ورعود تجتاح عديد الولايات الثلاثاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية عن أحوال الطقس، ليوم الثلاثاء 19 جويلية، من أمطار ورعود عبر عديد الولايات.

وأوضحت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الولايات المعنية بالأمطار والرعود هي: تيسمسيلت، عين قزام، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، البيّض، المدية، سعيدة، النعامة، والبويرة.

وجاء في نشرية جديدة تنبيه باللون البرتقالي خاص بأمطار رعدية، تتراوح كميتها ما بين 20 إلى30 ملم، على كل من برج باجي مختار، عين قزام وتمنراست.

وبحسب النشرية فإن صلاحية النشرية تمتد من الثلاثاء 19جويلية 2022 بداية من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

أمطار رعدية ورياح وزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الجو، ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية ورياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية.

وأوضحت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي: تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار وجانت.

وتابعت النشرية التوضيح بأن الولايات المعنية بالرياح القوية وهي الزوابع الرملية هي أدرار وإن صالح.

أمطار رعدية عبر ولايات غربية وجنوبية الاثنين

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الجو ليوم الاثنين، تسجيل أمطار عبر بعض الولايات الداخلية الغربية والجنوبية.

وأشارت توقعات مصالح الأرصاد الجوية أن كل من: البيض، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، البيض، إن قزام وتمنراست ستشهد تساقط أمطار رعدية.

وأفادت ذات المصالح أن باقي الولايات ستشهد أجواء صافية وهذه درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين.

أمطار رعدية وزوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الجو، من تساقط أمطار رعدية وهبوب زوابع رملية عبر 6 ولايات جنوبية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار.

كما أشارت النشرية إلى أن الزوابع الرملية ستخص ولايات: إليزي، إن صالح وأدرار.

صلاحية النشرية ستبدأ من منتصف نهار الأحد إلى غاية التاسعة مساء.

رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايتين جنوبيتين

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو ، ليوم السبت من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايتين جنوبيتين.

وأضحت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الولايتين المعنيتين هما: بررج باجي مختار وأدرار.

وأشارت إلى أن صلاحية النشرية تبدأ من السادسة من صباح السبت إلى غاية منتصف النهار.

توقعات بعودة الأمطار عبر بعض الولايات الداخلية السبت

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم السبت، تساقط أمطار عبر عدة ولايات داخلية.

وأشارت مصالح الديوان إلى أن الولايات التي يمكن أن تشهد تساقطا للأمطار هي: الجلفة، عين الدفلى وسطيف.

كما توقعت مصالح الديوان أن تشهد باقي الولايات الشمالية والجنوبية أجواء من صافية إلى غائمة طيلة يوم السبت.

أما فيما يخص درجات الحرارة فستتراوح مابين 30 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية ومابين 34 و41 على المناطق الداخلية ومابين 38 و44 على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول زوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية الجمعة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الجو، ليوم الجمعة من زوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية.

وأوضحت النشرية التي حملت اللون الأصفر أن الولايات المعنية هي: أدرار، برج باجي مختار وتميمون.

صلاحية النشرية تبدأ من منتصف نهار الجمعة إلى غاية التاسعة ليلا.

أجواء صافية ودرجات حرارة مرتفعة عبر عدة ولايات الجمعة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الجمعة أجواء صافية مع استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة عبر بعض المناطق.

وأوضحت التوقعات أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صافية مع درجات حرارة تتراوح مابين 29 إلى 34 درجة مئوية.

وستشهد المناطق الداخلية درجات حرارة مابين 33 إلى 41 درجة مئوية، فيما ستعرف المناطق الجنوبية حرارة تتراوح مابين 37 و45 درجة مئوية.