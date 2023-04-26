حالة الطقس: أجواء حارّة يوم الخميس في هذه الولايات

ستعرف حالة الطقس في المناطق قرب الساحلية والداخلية الغربية والوسطى من الجزائر أجواء حارّة نسبيا يوم الخميس، حسب ما ذكرته مصالح الأرصاد الجوية.

كما يتوقع تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بولايات الجنوب الغربي للوطن، ومناطق أقصى الجنوب والصحراء الوسطى.

ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في المناطق الداخلية على العموم، ما بين 26 إلى 39 درجة. وما بين 25 إلى 37 درجة على المناطق الساحلية.

وستكون الأجواء صافية على العموم في شمالي البلاد، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميّز المناطق الساحلية الوسطى والغربية خلال الصبيحة.

أما بالجنوب، فينتظر تشكّل أجواء مغشاة غالبا على الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية، مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة خلال الظهيرة.

كما يحتمل أن تؤدي هذه الخلايا الرعدية إلى تساقط بعض الأمطار المحلية، مع سماء صافية على باقي المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقع تسجيلها يوم الأربعاء بالمناطق الجنوبية، فستتراوح بين 34 و42 درجة مئوية، حسب ذات المصالح.