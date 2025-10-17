حالة الطقس: أمطار رعدية عبر أكثر من 30 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات وسطى، غربية وشرقية.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني لمصالح الديوان فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، المسيلة، تيارت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، ولاد جلال، بشار.

كذلك ولايات: سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، بسكرة، أدرار، البويرة، معسكر، البليدة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من منتصف نهار الجمعة إلى غاية منتصف الليل عبر بعض الولايات وإلى غاية فجر السبت عبر أخرى.