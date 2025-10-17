-- -- -- / -- -- --
الجزائر

حالة الطقس: أمطار رعدية عبر أكثر من 30 ولاية

الشروق أونلاين
نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات وسطى، غربية وشرقية.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني لمصالح الديوان فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، المسيلة، تيارت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، ولاد جلال، بشار.

كذلك ولايات: سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، بسكرة، أدرار، البويرة، معسكر، البليدة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من منتصف نهار الجمعة إلى غاية منتصف الليل عبر بعض الولايات وإلى غاية فجر السبت عبر أخرى.

بين 5 و10 سنوات.. التماس أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف “أناب”

معارض خارجية للمنتجات الوطنية في 11 بلدا خلال 2026

تخفيضات تفوق 30٪ على خدمات اتصالات الجزائر لفائدة منتسبي هذا القطاع

مجموعة “إنساغ” للتعليم العالي على طاولة بورصة الجزائر

تزكية مطلقة لمشروعي قانوني إحداث أوسمة العسكرية

عروض سياحية وهمية تغري الجزائريين وتسلبهم أموالهم!!

