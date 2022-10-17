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حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 9 ولايات وسطى وغربية
الجزائر

حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 9 ولايات وسطى وغربية

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 9 ولايات وسطى وغربية
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نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية عبر العديد من الولايات الغربية والوسطى.

وحسب نشرية للديوان فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الجلفة، مدية، سعيدة، البويرة ومعسكر.

وأظهرت توقعات حالة الطقس العامة ليوم الإثنين، أجواء صافية عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف جل الولايات أجواء مستقرة وصافية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين  29 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية،  وما بين 28 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 29 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.

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