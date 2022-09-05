-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 4 ولايات شرقية

الشروق أونلاين
  • 65366
  • 0
حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 4 ولايات شرقية
أرشيف

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 4 ولايات شرقية.

وأوضحت النشرية أن الأمطار ستخص ولايات: تبسة، سوق أهراس، قالمة وأم البواقي.

حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 6 ولايات شرقية

حذرت نشرية خاصة لحالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر شديدة عبر عدة ولايات شرقية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بموجة الحر هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية والمسيلة.

وأشارت النشرية إلى أن موجة الحر ستصل إلى 42 درجة مئوية.

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 16 ولاية

نبهت نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة عبر 16 ولاية وسطى وشرقية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، مسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، سطيف، قسنطينة، جيجل، البويرة، خنشلة والمدية.

صلاحية النشرية من الساعة الثالثة (15:00) مساء إلى غاية التاسعة (21:00) مساء.

كمية الأمطار قد تصل إلى 20 ملم.

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات غربية

ويوم 2 سبتمبر 2022، نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات غربية.

وأوضحت النشرية التي حملت اللون الأصفر أن الولايات المعنية هي: سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، النعامة وتلمسان.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

تنبيه خاصّ: أمطار رعدية في 14 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية على عدّة مناطق في شمال وجنوب الوطن.

ويتعلق التنبيه، وهو من المستوى الأصفر بولايات:

  • خنشلة،
  • باتنة،
  • ميلة،
  • قسنطينة،
  • قالمة،
  • النعامة،
  • تلمسان،
  • سيدي بلعباس،
  • أم البواقي،
  • تبسة،
  • سوق أهراس،
  • تمنراست،
  • عين قزام،
  • وبرج باجي مختار.

وينتظر أن تصل كميات الأمطار المتهاطلة إلى 25 ملم، طيلة فترة صلاحية التنبيه التي تمتدّ من منتصف نهار 12:00 اليوم الأحد، إلى غاية الساعة التاسعة 21:00 ليلا.

تنبيه خاصّ: أمطار رعدية في 10 ولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص  من تساقط أمطار رعدية في بعض المناطق من شمال الوطن، بداية من منتصف نهار اليوم (12:00).

وحسب التنبيه الذي تمتدّ صلاحيته إلى غاية الساعة السادسة 18:00 من مساء السبت، ينتظر تساقط أمطار تصل كميتها إلى 25 ملم.

أما الولايات المعنية بالتنبيه فهي كالتالي:

  • سيدي بلعباس،
  • سعيدة،
  • تلمسان،
  • قسنطينة،
  • أم البواقي،
  • خنشلة،
  • سوق أهراس،
  • ميلة،
  • قالمة،
  • تبسة.
مقالات ذات صلة
“تهريب البشر”.. مافيا تبيع الموت وتجني ملايير الدولارات

“تهريب البشر”.. مافيا تبيع الموت وتجني ملايير الدولارات

التحاق 60 ألف أستاذ جامعي وفتح منصة التحويلات

التحاق 60 ألف أستاذ جامعي وفتح منصة التحويلات

لعمامرة: يجب الالتزام بتنفيذ كافة بنود اتفاق السلام والمصالحة في مالي

لعمامرة: يجب الالتزام بتنفيذ كافة بنود اتفاق السلام والمصالحة في مالي

التوافق مع سوريا.. الجزائر تجهض مناورات محور المطبعين

التوافق مع سوريا.. الجزائر تجهض مناورات محور المطبعين

الرئيس تبون يأمر بالتكفل العاجل بالرباع محي الدين يحياوي

الرئيس تبون يأمر بالتكفل العاجل بالرباع محي الدين يحياوي

موسم الاصطياف تسبب في ندرة بعض المواد الغذائية

موسم الاصطياف تسبب في ندرة بعض المواد الغذائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد