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حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات غربية
الجزائر

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات غربية

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات غربية
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نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات غربية.

وأوضحت النشرية التي حملت اللون الأصفر أن الولايات المعنية هي: سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، النعامة وتلمسان.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

تنبيه خاصّ: أمطار رعدية في 14 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية على عدّة مناطق في شمال وجنوب الوطن.

ويتعلق التنبيه، وهو من المستوى الأصفر بولايات:

  • خنشلة،
  • باتنة،
  • ميلة،
  • قسنطينة،
  • قالمة،
  • النعامة،
  • تلمسان،
  • سيدي بلعباس،
  • أم البواقي،
  • تبسة،
  • سوق أهراس،
  • تمنراست،
  • عين قزام،
  • وبرج باجي مختار.

وينتظر أن تصل كميات الأمطار المتهاطلة إلى 25 ملم، طيلة فترة صلاحية التنبيه التي تمتدّ من منتصف نهار 12:00 اليوم الأحد، إلى غاية الساعة التاسعة 21:00 ليلا.

تنبيه خاصّ: أمطار رعدية في 10 ولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص  من تساقط أمطار رعدية في بعض المناطق من شمال الوطن، بداية من منتصف نهار اليوم (12:00).

وحسب التنبيه الذي تمتدّ صلاحيته إلى غاية الساعة السادسة 18:00 من مساء السبت، ينتظر تساقط أمطار تصل كميتها إلى 25 ملم.

أما الولايات المعنية بالتنبيه فهي كالتالي:

  • سيدي بلعباس،
  • سعيدة،
  • تلمسان،
  • قسنطينة،
  • أم البواقي،
  • خنشلة،
  • سوق أهراس،
  • ميلة،
  • قالمة،
  • تبسة.
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