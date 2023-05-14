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الجزائر

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وتطاير للرمال عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وتطاير للرمال عبر هذه الولايات

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية  وتطاير للرمال عبر عدة ولايات.

وأفاد ديوان الأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية بتساقط أمطار رعدية هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، تبسة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، تيارت، البيض، النعامة، الأغواط، خنشلة، تقرت، الوادي، المغير، بجاية، برج بوعريريج، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة وتيبازة.

كما أفادت النشرية أن رياح قوية مصحوبة بتطاير لرمال ستهب على ولايات: الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، بسكرة، الوادي، المغير، تقرت، ورقلة، إليزي، إن صالح، المنيعة، تيميمون أدرار، بني عباس، تيندوف وبشار.

تمتد صلاحية النشرية إلى غاية الساعة التساعة ليلا.

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