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حالة الطقس: ثلوج وأمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات
الجزائر

حالة الطقس: ثلوج وأمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: ثلوج وأمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات

نبهت نشرية لديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة وكذا هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان ومستغانم.

أما الولايات التي ستشهد تساقط الثلوج فهي: تبسة، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج والبويرة وتيزي وزو.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 9 صباحا وإلى غاية 9 ليلا.

من جهة أخرى، حذرت مصالح الديوان من هبوب رياح قوية عبر كل من ولايات: جيجل، بجاية، العاصمة، البليدة، تيبازة، مستغانم، معسكر، وهران، عين تموشنت، تلمسان، باتنة، بسكرة، المغير، المسيلة، ولاد جلال، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، البيض والنعامة.

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