حالة الطقس: أمطار عبر 16 ولاية إلى غاية مساء السبت

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت، باستمرار تساقط الأمطار عبر عدة ولايات شرقية ووسطى غضافة إلى زوابع رملية عبر مناطق جنوبية

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، برج بوعريريج، بومرداس، بليدة، سوق أهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف والبويرة.

وأوضحت المصالح ذاتها أن كميات التساقط ستتراوح ما بين 20 و30 ملم، وستكون النشرية سارية إلى غاية الساعة 6 مساء.

كما حذرت نشرية أخرى من هبوب زوابع رملية عبر ولايات: بني عباس، برج باجي مختار، عين صالح، تندوف، أدرار وتميمون.