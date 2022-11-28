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حالة الطقس: أمطار عبر 16 ولاية وثلوج على قمم الهضاب العليا
الجزائر

حالة الطقس: أمطار عبر 16 ولاية وثلوج على قمم الهضاب العليا

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: أمطار عبر 16 ولاية وثلوج على قمم الهضاب العليا
أرشيف

كشفت نشرية لديوان الأحوال الجوية، حول حالة الطقس، ليوم الإثنين، عن تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية، مصحوبة برياح، إلى جانب تساقط ثلوج على قمم المرتفعات الداخلية للهضاب العليا.

وحسب تنبيه باللون الأصفر للديوان فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر العاصمة، سوق اهراس، تيبازة، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، الطارف، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بومرداس، البويرة والبليدة.

حالة الطقس: أمطار عبر 16 ولاية وثلوج على قمم الهضاب العليا

كما تخص نشرية الرياح المناطق الساحلية وولايات: أم البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة، تبسة، برج باجي مختار، أدرار وعين صالح، في شكل زوابع رملية.

وحسب نفس المصدر، فإن صلاحية نشرية حالة الطقس تبدأ من منتصف نهار الإثنين، وإلى غاية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.

كما أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن تساقط ثلوج على قمم المرتفعات الداخلية للهضاب العليا الوسطى الشرقية والشرقية.

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