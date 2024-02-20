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الجزائر

حالة الطقس: أمطار عبر 6 ولايات شرقية ورياح عبر أخرى

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: أمطار عبر 6 ولايات شرقية ورياح عبر أخرى

أفادت نشرية حول حالة الطقس، ليوم الثلاثاء بتساقط أمطار رعدية عبر بعض الولايات الشرقية إلى جانب هبوب رياح مرفوقة بزوابع رملية عبر مناطق جنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الطارف، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 6 مساء وإلى غاية صبيحة يوم الأربعاء.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات: عين صالح، تميمون، أدرار وبرج باجي مختار.

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