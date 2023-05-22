حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية لحالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الأمطار الغزيرة ستخص ولايات غليزان، الشلف، مستغانم، وهران، معسكر، سيدي بلعباس، عين تيموشنت وتلمسان، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

وستكون هذه النشرية سارية إلى غاية 9 ليلا عبر بعض الولايات وإلى 9 صباحا عبر أخرى، حيث ستتراوح كميات التساقط ما بين 20 و40 ملم.

كما حذرت النشرية من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات الوادي، المغير، ولاد جلال، تقرت، الأغواط،غرداية، ورقلة إليزي، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار وتندوف.

صلاحية النشرية تبدأ من التاسعة صباحا إلى إلى غاية التاسعة ليلا.