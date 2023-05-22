-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يصل إلى البرتغال في زيارة عمل تدوم يومين (فيديو)
الجزائر

حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء

الشروق أونلاين
  • 8970
  • 0
حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية لحالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الأمطار الغزيرة ستخص ولايات غليزان، الشلف، مستغانم، وهران، معسكر، سيدي بلعباس، عين تيموشنت وتلمسان، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

وستكون هذه النشرية سارية إلى غاية 9 ليلا عبر بعض الولايات وإلى 9 صباحا عبر أخرى، حيث ستتراوح كميات التساقط ما بين 20 و40 ملم.

كما حذرت النشرية من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات الوادي، المغير، ولاد جلال، تقرت، الأغواط،غرداية، ورقلة إليزي، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار وتندوف.

صلاحية النشرية تبدأ من التاسعة صباحا إلى إلى غاية التاسعة ليلا.

مقالات ذات صلة
جديد تأشيرة السفر إلى فرنسا

جديد تأشيرة السفر إلى فرنسا

24 رحلة لنقل 7897 حاجا من مطار وهران

24 رحلة لنقل 7897 حاجا من مطار وهران

حقنة مخدرة من “الهيرويين” تتسبب في وفاة شابة بالعاصمة!

حقنة مخدرة من “الهيرويين” تتسبب في وفاة شابة بالعاصمة!

مثلجات بالصراصير وحليب منتهي الصلاحية بمحلات رائجة بوهران

مثلجات بالصراصير وحليب منتهي الصلاحية بمحلات رائجة بوهران

قريبا.. نص قانوني جديد حول تسيير المخاطر الكبرى

قريبا.. نص قانوني جديد حول تسيير المخاطر الكبرى

تعزيز التعاون في المجال الصحي محور لقاء سايحي بنظيره الكوبي

تعزيز التعاون في المجال الصحي محور لقاء سايحي بنظيره الكوبي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد