حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 29 ولاية
أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، باستمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر عدة ولايات شرقية وسطى وغربية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سيدي بلعباس، الأغواط، بجاية، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، تلمسان، المدية، السعيدة والبويرة، النعامة والبيض.
في حين نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: سوق أهراس، برج بوعريريج، المسيلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، خنشلة، ولاد جلال، المغير، بسكر، جيجل والطارف.