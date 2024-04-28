حالة الطقس: أمطار غزيرة ورعود عبر 12 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار غزيرة ورعود عبر عدد من الولايات.

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حملت تنبيها من المستوى الأول أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، وهران، عين تيموشنت، مستغانم، غليزان، تلمسان، المدية، معسكر وسيدي بلعباس ستشهد أمطار رعدية غزيرة.

كما حملت النشرية تنبيها حول هبوب رياح قوية متبوع بزوابع رملية عبر ولايات: تيميمون، عين صالح، ادرار، النعامة، المنيعة، بشار، برج باجي مختار، بني عباس وتندوف.