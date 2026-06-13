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الجزائر

حالة الطقس: أمطار غزيرة ورعود عبر 18 ولاية

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: أمطار غزيرة ورعود عبر 18 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الغزير ستخص لايات: باتنة، سطيف، المسيلة، برج بوعريريج، الجلفة، تيارت، الأغواط وسعيدة.

كما ستخص النشرية ولايات: البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، تندوف، ورقلة، اليزي، جانت، تمنراست وإن قزام.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايتي: إن صالح وأدرار.

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