حالة الطقس: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 9 ولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية له ليوم الإثنين بتساقط أمطار غزيرة ورياح قوية عبر عدد من الولايات الوسطى والغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، بومرداس.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 9 ليلا وإلى غاية يوم الثلاثاء.

في حين حذر الديوان من هبوب رياح قوية عبر ولايات: بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.