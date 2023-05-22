حالة الطقس: أمطار غزيرة ورياح قوية وزوابع رملية عبر11 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية لحالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت باللون الأصفر أن الأمطار الغزيرة ستخص ولايات مستغانم، وهران، عين تيموشنت وتلمسان.

وأوضح الديوان أن صلاحية النشرية ستستمر إلى غاية الثالثة زوالا.

كما حذرت النشرية من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات إليزي، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار وتندوف.

صلاحية النشرية تبدأ من التاسعة صباحا إلى إلى غاية التاسعة ليلا.