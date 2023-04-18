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حالة الطقس: أمطار في عدّة مناطق من الجزائر ظهيرة الأربعاء

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: أمطار في عدّة مناطق من الجزائر ظهيرة الأربعاء
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أمطار

ستكون المناطق الداخلية غربي البلاد على موعد مع تساقط كمية من الأمطار ظهيرة الأربعاء، حسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية لحالة الطقس.

وستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة ظهيرة الأربعاء، بالمناطق الغربية. على أن تتلبّد السماء بالغيوم أواخر النهار، قبل تساقط بعض الأمطار.

وبالهضاب العليا الغربية أيضا، ستتشكّل خلايا رعدية خلال الظهيرة، ما يؤدي إلى تساقط الأمطار، تضيف ذات المصالح.

وقد تعرف المناطق الجنوبية تساقطا للأمطار، بعد تشكّل خلايا رعدية منعزلة ببرج باجي مختار وشمال الصحراء ومنطقة الواحات.

أما بالمناطق الوسطى والشرقية، فينتظر أن تكون الأجواء مغشاة غالبا، مع تسجيل رعود خلال الظهيرة على مناطق الهضاب العليا والأوراس.

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