حالة الطقس: ارتفاع محسوس في درجات الحرارة هذا الاثنين
توقع ديوان الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس ليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر العديد من الولايات.
وأفادت مصالح الديوان في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية وما بين 21 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية
وفيما يخص المناطق الجنوبية فستكون درجات الحرارة ما بين 27 إلى 39 درجة مئوية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 13 مارس 2023:
تتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 21 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 27 إلى 39 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/dF4Y0zkiWG
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) March 12, 2023
كما توقعت مصالح الديوان أن تشهد معظم الولايات أجواء صافية هذا الاثنين.
توقعات الطقس لظهيرة الغد الإثنين 13 مارس 2023:
أجواء صافية على العموم على جل مناطق الوطن. pic.twitter.com/4Nm61S2CCp
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) March 12, 2023