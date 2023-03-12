حالة الطقس: ارتفاع محسوس في درجات الحرارة هذا الاثنين

توقع ديوان الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس ليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر العديد من الولايات.

وأفادت مصالح الديوان في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية وما بين 21 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية

وفيما يخص المناطق الجنوبية فستكون درجات الحرارة ما بين 27 إلى 39 درجة مئوية.

كما توقعت مصالح الديوان أن تشهد معظم الولايات أجواء صافية هذا الاثنين.