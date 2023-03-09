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الجزائر

حالة الطقس: استمرار ارتفاع درجات الحرارة هذا الجمعة

الشروق أونلاين
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حالة الطقس: استمرار ارتفاع درجات الحرارة هذا الجمعة
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درجات حرارة ربيعية

ستتميّز حالة الطقس يوم الجمعة 10 مارس الجاري، باستمرار درجات الحرارة المرتفعة، حيث ستتراوح بين 20 و27 درجة على المناطق الساحلية والداخلية.

أما بالمناطق الجنوبية للبلاد، فستبدأ درجات الحرارة القصوى نهار الجمعة، من 25 درجة، لتصل إلى غاية 39 درجة مئوية، حسب ما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية.

وستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم بسائر مناطق الجزائر، باستثناء تشكل سحب على أقصى الجنوب، بحيث تكون مصحوبة برعود وبعض الأمطار المحلية، حسب المصدر.

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