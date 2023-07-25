حالة الطقس: استمرار موجة الحر عبر 17 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول الطقس، باستمرار موجة الحر عبر بعض الولايات الشرقية والغربية والجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: أدرار، تيميمون، برج باجي مختار، الوادي، برج بو عريريج، غليزان، ميلة، ام البواقي، تبسة، عين صالح، الشلف، باتنة، سطيف، خنشلة، عين الدفلى، بسكرة ومعسكر.

وستكون هذه النشرية سارية من 9 صباحا وإلى غاية 9 ليلا من يوم الثلاثاء.