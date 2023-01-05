تنبيه حول أمطار عبر 5 ولايات شرقية

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس من تساقط أمطار عبر 5 ولايات شرقية، حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ووضعت مصالح الديوان، تنبيها من المستوى الأول جاء باللون الأصفر خاص بأمطار تميز الولايات التالية: بجاية، جيجل، الطارف، سكيكدة وعنابة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات الوسطى الساحلية والشرقية عودة الأمطار إلى جانب ثلوج على القمم، ابتداء من مساء الأربعاء.