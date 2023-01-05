تنبيه حول أمطار عبر 5 ولايات شرقية
نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس من تساقط أمطار عبر 5 ولايات شرقية، حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
ووضعت مصالح الديوان، تنبيها من المستوى الأول جاء باللون الأصفر خاص بأمطار تميز الولايات التالية: بجاية، جيجل، الطارف، سكيكدة وعنابة.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد الولايات الوسطى الساحلية والشرقية عودة الأمطار إلى جانب ثلوج على القمم، ابتداء من مساء الأربعاء.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأمطار تميز اليوم الولايات التالية:
بجاية، جيجل، الطارف، سكيكدة وعنابة
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— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) January 5, 2023