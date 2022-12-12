نشرية حول أحوال الطقس: أمطار غزيرة عبر 7 ولايات
أعلن الديوان الجزائري للأرصاد الجوية، في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الإثنين، عن أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات شرقية.
وحسب الديوان فإن الولايات المعنية هي: سوق اهراس، بجاية، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل والطارف.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بأمطار غزيرة تميز اليوم الإثنين الولايات الآتية:
سوق اهراس، بجاية، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل و الطارف
للمزيد من التفاصيل: https://t.co/sctdVDnCYJ#MétéoAlgérie #pluies #nuageux #أمطار pic.twitter.com/tSVthw84pM
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) December 12, 2022