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الجزائر

نشرية حول أحوال الطقس: أمطار غزيرة عبر 7 ولايات

الشروق أونلاين
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نشرية حول أحوال الطقس: أمطار غزيرة عبر 7 ولايات

أعلن الديوان الجزائري للأرصاد الجوية، في نشرية حول أحوال الطقس ليوم الإثنين، عن أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات شرقية.

وحسب الديوان فإن الولايات المعنية هي: سوق اهراس، بجاية، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل والطارف.

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