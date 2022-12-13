-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
سبقاق يكشف عن موعد إيداع ملف ترشح الجزائر لكان 2025
الجزائر

تنبيه حول رياح قوية عبر هذه الولايات الساحلية

الشروق أونلاين
  • 6417
  • 0
تنبيه حول رياح قوية عبر هذه الولايات الساحلية
أرشيف
رياح قوية منتظرة

حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات الساحلية.

ووضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بهبوب رياح قوية تميز اليوم الولايات التالية: الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، عنابة، سكيكدة، وهران وبومرداس.

رياح قوية إلى غاية 80 كلم في الساعة بـ 16 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة يوم الإثنين، من هبوب رياح بحرية قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، على طول الشريط الساحلي للبلاد.

وتبدأ صلاحية النشرية من الساعة السادسة من مساء 18:00 الإثنين، بولايات: الشلف، تلمسان، وهران، عين تيموشنت، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، وبومرداس. حيث يتوقع هبوب رياح جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم في الساعة.

أما بولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف. فستكون الرياح جنوبية جنوبية. بحيث تتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم في الساعة.

وتمتدّ صلاحية النشرية في هذه الولايات، من الساعة التاسعة 21:00 من أمسية الإثنين إلى منتصف نهار 12:00 يوم الثلاثاء.

مقالات ذات صلة
تفاصيل مخطط “تفجير الكاليتوس” الذي أحبطه الجيش

تفاصيل مخطط “تفجير الكاليتوس” الذي أحبطه الجيش

“الإدماج”.. أفرح 60 ألف أستاذ وطمأن الأولياء

“الإدماج”.. أفرح 60 ألف أستاذ وطمأن الأولياء

انتشار المتحوّر الجديد لكورونا في العالم يتطلّب الوقاية واليقظة

انتشار المتحوّر الجديد لكورونا في العالم يتطلّب الوقاية واليقظة

خبراء: إصلاحات الرئيس تبون غيّرت ممارسة الحكم

خبراء: إصلاحات الرئيس تبون غيّرت ممارسة الحكم

تنصيب مدير عام جديد للمركز الدولي للصحافة

تنصيب مدير عام جديد للمركز الدولي للصحافة

تكتّل نقابي يحذر وزارة التربية من الانفراد بالقانون الأساسي

تكتّل نقابي يحذر وزارة التربية من الانفراد بالقانون الأساسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد