تنبيه حول رياح قوية عبر هذه الولايات الساحلية

حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات الساحلية.

ووضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بهبوب رياح قوية تميز اليوم الولايات التالية: الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، عنابة، سكيكدة، وهران وبومرداس.

رياح قوية إلى غاية 80 كلم في الساعة بـ 16 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة يوم الإثنين، من هبوب رياح بحرية قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، على طول الشريط الساحلي للبلاد.

وتبدأ صلاحية النشرية من الساعة السادسة من مساء 18:00 الإثنين، بولايات: الشلف، تلمسان، وهران، عين تيموشنت، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، وبومرداس. حيث يتوقع هبوب رياح جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم في الساعة.

أما بولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف. فستكون الرياح جنوبية جنوبية. بحيث تتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم في الساعة.

وتمتدّ صلاحية النشرية في هذه الولايات، من الساعة التاسعة 21:00 من أمسية الإثنين إلى منتصف نهار 12:00 يوم الثلاثاء.