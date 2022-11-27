تنبيه حول رياح قوية عبر 6 ولايات
حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر 6 ولايات شرقية وجنوبية.
وفي تنبيه من المستوى الأول، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وزوابع رملية تجتاح 6 ولايات، اليوم الأحد.
الولايات المعنية هي: أم البواقي، تبسة، خنشلة، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.
– تنبيه من المستوى الأول، خاص برياح قوية وزوابع رملية تجتاح 6 ولايات من الوطن، اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022.
– لأكثر تفاصيل زورونا عبر موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية: https://t.co/pRSpqWGrGA
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— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 27, 2022