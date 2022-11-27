تنبيه حول رياح قوية عبر 6 ولايات

حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر 6 ولايات شرقية وجنوبية.

وفي تنبيه من المستوى الأول، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وزوابع رملية تجتاح 6 ولايات، اليوم الأحد.

الولايات المعنية هي: أم البواقي، تبسة، خنشلة، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.