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الجزائر

تنبيه حول رياح قوية عبر 6 ولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه حول رياح قوية عبر 6 ولايات
ح.م

حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية عبر 6 ولايات شرقية وجنوبية.

وفي تنبيه من المستوى الأول، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وزوابع رملية تجتاح 6 ولايات، اليوم الأحد.

الولايات المعنية هي: أم البواقي، تبسة، خنشلة، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

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