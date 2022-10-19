حالة الطقس: تنبيه حول موجة حر عبر 9 ولايات ساحلية وداخلية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس، من استمرار موجة الحر عبر 9 ولايات شمالية بالجزائر يوم الأربعاء.

وأعلنت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، عن تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بموجة حر يوم الأربعاء عبر الولايات التالية: سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، وهران ومعسكر.

وسابقا نبهت مصالح الأرصاد الجوية من أن موجة الحر المرتفعة عن المعدل الفصلي ستمس عدة ولايات ساحلية وداخلية غربية ووسطى.

ويوم الثلاثاء نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من نشاط رعدي واستمرار موجة الحر عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه لنفس المصالح فإن الولايات المعنية هي: تيسمسيلت، الاغواط، تيارت، الجلفة، البيض والمدية.

وأوضح أن صلاحية التنبيه تكون ابتداء من زوال يوم الثلاثاء وإلى غاية الليل.

كما أظهرت التوقعات استمرار درجات الحرارة المرتفعة عبر جل المناطق، حيث من المرتقب أن تتراوح مابين 27 و 38 عبر المناطق الساحلية، و26 و38 درجة عبر المناطق الداخلية و28 و38 درجة عبر المناطق الجنوبية.

حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 9 ولايات وسطى وغربية يوم الإثنين

ويوم الإثنين، نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية عبر العديد من الولايات الغربية والوسطى.

وحسب نشرية للديوان فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الجلفة، مدية، سعيدة، البويرة ومعسكر.

وأظهرت توقعات حالة الطقس العامة ليوم الإثنين، أجواء صافية عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف جل الولايات أجواء مستقرة وصافية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح مابين 29 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 28 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 29 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.