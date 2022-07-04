توقعات باستمرار تساقط الأمطار عبر عدة ولايات الثلاثاء  

توقعت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، استمرار تساقط أمطار رعدية عبر ولايات شرقية، وسطى وغربية.

وأوضحت مصالح الديوان في توقعاتها أن الأمطار ستخص ولايات: تبسة، خنشلة، قسنطينة، باتنة، البويرة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، الشلف، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة وسعيدة.

وقالت مصالح الديوان إن درجات الحرارة المتوقعة لظهيرة الثلاثاء ستتراوح ما بين 30 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 36 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.

أمطار رعدية عبر 12 ولاية وموجة حر عبر أخرى

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الإثنين من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والغربية وكذا موجة حر عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، تيارت، أم البواقي، تبسة، البيض، خنشلة، عين الدفلى، المدية، سعيدة والنعامة.

من جهة أخرى حذرت المصالح ذاتها من استمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات: الطارف، سكيكدة، عنابة، باتنة، المسيلة، ولاد جلال، بسكرة، المغير، الوادي، تقرت، ورقلة، عين صالح، تيميمون، أدرار وبرج باجي مختار.

موجة حر عبر أكثر من 20 ولاية يومي الأحد والإثنين

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ليوم الأحد تساقط أمطار رعدية عبر عدد من المناطق واستمرار موجة الحر أكثر من 20 ولاية إلى غاية الإثنين.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: قالمة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، باتنة، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

أما موجة الحر فستستمر عبر عدد من الولايات الوسطى والشرقية الجنوبية حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة المسجلة إلى 45 درجة وتستمر إلى غاية يوم الإثنين عبر أغلب المناطق.

الولايات المعنية هي: الطارف، قالمة، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، البويرة، المدية، عين الدفلى، الشلف، خنشلة، باتنة، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت وورقلة.

موجة حر تصل 45 درجة يومي السبت والأحد

تشهد حالة الطقس يومي السبت والاحد، موجة حر شديدة عبر عدة ولايات بوسط البلاد، تصل إلى 45 درجة، حسبما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وأشارت النشرية الخاصة التي صنفت في درجة يقظة “برتقالي”, الى أن ولايات الشلف وعين الدفلى والبويرة وتيزي وزو وكذا جنوب بجاية ستشهد درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تعرف حالة الطقس، السبت، موجة حر تصل إلى 49 درجة عبر ولايات جنوبية وأمطار رعدية بالمناطق الداخلية.

وأفادت مصالح الديوان أن ولايات المغير، وادي سوف، تقرت، بسكرة، ورقلة وأولاد جلال سعرف درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية.

في حين ستكون بعض الولايات الداخلية الوسطى والغربية على موعد مع أمطار رعدية.

أمطار رعدية عبر 7 ولايات وموجة حر عبر أخرى

شهدت حالة الطقس ليوم الجمعة أمطار رعدية عبد بعض الولايات وموجة حر تصل إلى 45 درجة عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية هي: المدية، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، البيض، الأغواط، الجلفة.

في حين حذرت نشرية أخرى من موجة حر عبر هذه الولايات: ورقلة، الوادي، تقرت، المسيلة، باتنة، المغير، بسكرة، ولاد جلال، غرداية، المنيعة، عين صالح، تيميمون، أدرار وبرج باجي مختار.

أمطار رعدية وتراجع طفيف في درجات الحرارة عبر عدة ولايات الجمعة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد أحوال الجو ليوم الجمعة، أمطار رعدية عبر عدة ولايات ساحلية وداخلية مع تراجع طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت التوقعات أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، مستغانم، وهران.

كما ستشهد بعض الولايات الشرقية والداخلية أمطار رعدية بداية من صباح يوم الجمعة إلى غاية المساء.

وستتراوح درجات الحرارة مابين 24 و30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 29 و44 على المناطق الداخلية ومابين 38 و45 على المناطق الجنوبية.